سافتشينكو تتهم المسؤولين الأوكرانيين باستغلال الصراع لجني الثروات

اتهمت النائب في البرلمان الأوكراني ناديجدا سافتشينكو، المسؤولين الأوكرانيين، بأنهم يستغلون الصراع في دونباس شرقي أوكرانيا، لجني الثروات.

وقالت سافتشينكو، خلال إحاطة للصحفيين في البرلمان: "علمت من الشخص (أ) عن جميع الطرق الملتوية والصعبة، وعن جميع مخططات الفساد التي تغطيها إدارة أمن الدولة". ووفقا لوكالة "نوفوستي"، فإن سافتشينكو تعني بالشخص (أ)، عدة مصادر.

وأضافت السياسية الأوكرانية: "لقد أصبح أفهم جيدا، الصورة الواضحة للحرب والتجارة الدموية في الحرب ، التي يقوم بها أصحاب أعلى المناصب في حكومتنا".

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تجدر الإشارة إلى أن سافتشينكو، خدمت كملاحة لمروحية "مي-24" في الجيش الأوكراني، وألقت الأجهزة الأمنية الروسية القبض عليها في يوليو 2014 داخل الأراضي الروسية. واتضح، بعد تحديد هويتها، أنها من المتهمين في قضية قتل الصحفيين الروسيين.

ومع بدء العمليات القتالية في جنوب شرقي أوكرانيا في أبريل 2014، أخذت سافتشينكو إجازة والتحقت بكتيبة "أيدار"، وهي من كتائب المتطرفين الأوكرانيين الموالية لكييف والتي شكلت القوة الرئيسة، التي هاجمت لوغانسك ودونيتسك إثر انفصالهما عن الحكومة الأوكرانية، رفضا للانقلاب على السلطة التي شهدته البلاد في فبراير/شباط 2014.

وأطلق سراح سافتشينكو في مايو 2016، بعد قرار الرئيس الروسي بالعفو عنها بعد إدانتها، استجابة لطلب ذوي القتيلين، ودعما لتسوية النزاع جنوب شرق أوكرانيا.

المصدر: نوفوستي

إياد قاسم