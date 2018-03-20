مصرع طيار بريطاني بتحطم طائرة تابعة لسلاح الجو الملكي

أفادت وسائل إعلام بريطانية، بمصرع شخص، بتحطم طائرة تابعة لفريق سلاح الجو الملكي البريطاني "Red Arrows" في ويلز الواقعة ضمن المملكة المتحدة.

ونقلت وسائل الإعلام عن قيادة قاعدة فالي الجوية قولها إن أحد قائدي الطائرة نجى، ويتلقى العلاج، دون الإشارة إلى أسباب الحادث.

وكانت وزارة الدفاع البريطانية، كتبت في تغريدة على صفحتها الرسمية في موقع تويتر: "علمنا بحادث اليوم الذي وقع لطائرة هوك في قاعدة فالي لسلاح الجو الملكي.. ونحقق في الحادث".

We are aware of an incident today at RAF Valley involving a Hawk aircraft. We are investigating the incident. — Ministry of Defence (@DefenceHQ) 20 марта 2018 г.

وقالت وسائل إعلام إن طاقم الطائرة تمكن من القفز قبل تحطمها.

المصدر: وكالات

إياد قاسم