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مصرع طيار بريطاني بتحطم طائرة تابعة لسلاح الجو الملكي

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مصرع طيار بريطاني بتحطم طائرة تابعة لسلاح الجو الملكي
AFP ADRIAN DENNIS
(صورة أرشيفية)
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أفادت وسائل إعلام بريطانية، بمصرع شخص، بتحطم طائرة تابعة لفريق سلاح الجو الملكي البريطاني "Red Arrows" في ويلز الواقعة ضمن المملكة المتحدة.

ونقلت وسائل الإعلام عن قيادة قاعدة فالي الجوية قولها إن أحد قائدي الطائرة نجى، ويتلقى العلاج، دون الإشارة إلى أسباب الحادث.

وكانت وزارة الدفاع البريطانية، كتبت في تغريدة على صفحتها الرسمية في موقع تويتر: "علمنا بحادث اليوم الذي وقع لطائرة هوك في قاعدة فالي لسلاح الجو الملكي.. ونحقق في الحادث".

وقالت وسائل إعلام إن طاقم الطائرة تمكن من القفز قبل تحطمها.

المصدر: وكالات

إياد قاسم

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