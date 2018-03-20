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إحدى بطلات "الجنس والمدينة" تترشح لمنصب رفيع

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إحدى بطلات
Reuters Carlo Allegri
سنثيا نيكسون
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فجرت الممثلة الأمريكية سنثيا نيكسون، إحدى بطلات المسلسل الشهير "الجنس والمدينة" Sex and the City، مفاجأة بإعلان عزمها الترشح لمنصب عمدة ولاية نيويورك.

وتعتزم نيكسون، منافسة العمدة الحالي لنيويورك، الجمهوري أندرو كومو، عن الحزب الديمقراطي.

جدير بالذكر أن الممثلة نيكسون (51 عاما)، المعروفة كناشطة ليبرالية، لم تشغل أي منصب انتخابي من قبل"

ولاقت نيكسون شهرة كبيرة بعد مشاركتها في مسلسل "الجنس والمدينة" الذي عرضت أجزاؤه الستة بين عامي 1998 و 2004، ومن ثم شاركت في تصوير فيلمين مكملين للمسلسل في عامي 2008 و2010.

Reuters Kieran Doherty
بطلات "الجنس والمدينة"

ولعبت نيكسون دور المحامية ميراندا هوبز وصديقة البطلة الرئيسية الممثلة سارا جيسيكا باركر، في المسلسل الذي يتحدث عن تفاصيل الحياة الحميمية لـ 4 نساء عزباوات أعمارهن فوق الثلاثين، يعشن في نيويورك.

وعلى الصعيد الشخصي أعلنت سنثيا نيكسون منذ سنوات عن مثليتها الجنسية، وتزوجت من صديقتها كرستين مارينوني عام 2012.

المصدر: وكالات

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