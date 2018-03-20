إحدى بطلات "الجنس والمدينة" تترشح لمنصب رفيع

فجرت الممثلة الأمريكية سنثيا نيكسون، إحدى بطلات المسلسل الشهير "الجنس والمدينة" Sex and the City، مفاجأة بإعلان عزمها الترشح لمنصب عمدة ولاية نيويورك.

وتعتزم نيكسون، منافسة العمدة الحالي لنيويورك، الجمهوري أندرو كومو، عن الحزب الديمقراطي.

جدير بالذكر أن الممثلة نيكسون (51 عاما)، المعروفة كناشطة ليبرالية، لم تشغل أي منصب انتخابي من قبل"

ولاقت نيكسون شهرة كبيرة بعد مشاركتها في مسلسل "الجنس والمدينة" الذي عرضت أجزاؤه الستة بين عامي 1998 و 2004، ومن ثم شاركت في تصوير فيلمين مكملين للمسلسل في عامي 2008 و2010.

Reuters Kieran Doherty

ولعبت نيكسون دور المحامية ميراندا هوبز وصديقة البطلة الرئيسية الممثلة سارا جيسيكا باركر، في المسلسل الذي يتحدث عن تفاصيل الحياة الحميمية لـ 4 نساء عزباوات أعمارهن فوق الثلاثين، يعشن في نيويورك.

وعلى الصعيد الشخصي أعلنت سنثيا نيكسون منذ سنوات عن مثليتها الجنسية، وتزوجت من صديقتها كرستين مارينوني عام 2012.

Whoa~the only people Cynthia Nixon and her Wife appeal to are the LGBTQIA and the very, very far-left. New York has gone beyond diverse, it's now a full time gay parade with sharia law thrown in. pic.twitter.com/Qt9FPQYYhx — Destiny and Bruce (@DestinyandBruce) March 19, 2018

المصدر: وكالات