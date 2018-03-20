الرئيس الصيني يحذر تايوان من عقاب تاريخي

حذر الرئيس الصيني شي جين بينغ، تايوان من أنها ستواجه "عقابا تاريخيا" من أي محاولة انفصالية وذلك في أقوى تحذير له للجزيرة التي تعتبرها الصين جزءا من أراضيها.

وقال شي جين بينغ اليوم الثلاثاء: "تايوان إحدى أكثر المسائل حساسية بالنسبة للصين ونقطة اشتعال عسكرية محتملة. أي أفعال وحيل لتقسيم الصين، محكوم عليها بالفشل، وستواجه بإدانة من الشعب وسيعاقبها التاريخ"، مؤكدا أن بلاده تمتلك الإرادة والثقة والقدرة على دحر "أي أنشطة انفصالية".

وأضاف: سنعمل من أجل إعادة الوحدة إلى الوطن الأم سلميا والعمل على تمتع المزيد من التايوانيين بفرص التنمية في الصين. "الشعب الصيني لديه اعتقاد مشترك بأنه ليس من المسموح به على الإطلاق ومن المستحيل تماما انفصال أي شبر عن أراضي بلدنا العظيم".

ولفت الرئيس الصيني إلى أن إعادة تايوان إلى الصين هو طموح مشترك بين كل أبناء الشعب الصيني الذي من مصلحته الأساسية الحفاظ على سيادة الصين وسلامة أراضيها وتحقيق إعادة توحيد الصين بالكامل.

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وتشتبه الصين في أن تايوان تسعى للاستقلال رسميا وهو ما سيكون بمثابة خط أحمر بالنسبة لزعماء الحزب الشيوعي في بكين رغم أن تساي إينج-وين زعيمة تايوان، قالت إنها ترغب في الإبقاء على الوضع الراهن وتعهدت بضمان السلام.

وعبرت الصين عن غضبها لتوقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأسبوع الماضي على تشريع يشجع الولايات المتحدة على تبادل الزيارات بين كبار مسؤوليها ونظرائهم في تايوان.

وليس للولايات المتحدة علاقات رسمية مع تايوان لكنها مطالبة بموجب اتفاقات مبرمة، بمساعدتها في الدفاع عن نفسها، كما أن واشنطن هي المورد الرئيسي للسلاح إلى الجزيرة.

المصدر: وكالات

نتاليا عبدالله