سناتور روسي لواشنطن: لا تلوموا إلا أنفسكم

اعتبر العضو في مجلس الاتحاد الروسي ألكسي بوشكوف، أن سبب تدهور العلاقات بين الولايات المتحدة والسعودية يعود إلى سياسة واشنطن نفسها، وليس إلى تحركات موسكو.

وتعليقا على اتهامات صادرة عن الإدارة الأمريكية، كتب بوشكوف على تويتر: "الولايات المتحدة تتهم روسيا بتقويض (!) العلاقات الأمريكية السعودية. لكنه لا يخفى على الجميع في العالم أن المشاكل بين الولايات المتحدة وأقرب حلفائها ظهرت ليس بسبب روسيا، بل بسبب سياسات الولايات المتحدة نفسها".

وأضاف: "يبدو أن وضعهم في الشرق الأوسط في أسوأ حاله، إذا كانوا يرون شبح روسيا في كل مكان".

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وكان مسؤول رفيع في البيت الأبيض زعم في وقت سابق، بأن روسيا "تؤجج الأزمة" في الشرق الأوسط وتعرض أسلحة متقدمة لكل من طهران والرياض، بهدف نسف العلاقات الأمريكية السعودية.

تزامنت هذه التصريحات مع بدء زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى واشنطن، حيث يجتمع اليوم الثلاثاء بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

المصدر: نوفوستي

متري سعيد