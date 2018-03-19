واشنطن تتهم موسكو بتقويض العلاقات الأمريكية السعودية

زعم مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية، بأن روسيا تعمل على تقويض العلاقات بين الولايات المتحدة والسعودية من خلال إمدادات الأسلحة.

وقال المسؤول الأمريكي: "سنخصص جزءا من محادثاتنا مع السعوديين، للوقوف على محاولات روسيا استخدام الوضع لصالحها.. لقد عطلت روسيا قرار مجلس الأمن الذي كان سيحمل النظام الإيراني مسؤولية برنامج الصواريخ الباليستية.. وفي نفس الوقت، قدموا للسعوديين أنظمة دفاع جوي متقدمة".

وأضاف أن روسيا "قدمت عددا من الوعود للنظام الإيراني" لتوريد الأسلحة، مثل النماذج المتقدمة للدبابات والطائرات العسكرية، وأن "هذا مثال على الكيفية التي تساعد بها روسيا، من جهة، ولكن خلف الكواليس تضخم الأزمة... بطريقة تهدف بوضوح إلى تقويض العلاقات الأمريكية السعودية".

وأكد المسؤول أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سيناقش مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، كيفية "جعل روسيا تدفع الثمن" مقابل أعمالها في سوريا، حيث من المقرر عقد اجتماع بين ترامب وبن سلمان الثلاثاء.

وشهدت العلاقات بين روسيا والسعودية تطورا ملحوظا، خلال العامين الأخيرين، ويشهد على ذلك تبادل الزيارات بين المسؤولين في البلدين.

وزادت هذه العلاقات تطورا بعد الزيارة، التي قام بها العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز في 4 أكتوبر الماضي، إلى العاصمة الروسية وإجرائه مباحثات مع الرئيس فلاديمير بوتين.

المصدر: نوفوستي