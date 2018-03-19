برلين تنتقد اقتراحا أوكرانيا بفرض عقوبات على مستشارها السابق

انتقدت وزيرة الدفاع الألمانية أورسولا فون دير لاين بشدة اقتراح وزير خارجة أوكرانيا بافل كليمكين فرض عقوبات على المستشار الألماني الأسبق غيرهارد شرودر.

وقالت الوزيرة الألمانية ردا على سؤال مراسل صحفية "بيلد": "يجب أن تناقش الموضوع بحذر، وذلك بعد تفحص دقيق".

وكان كليمكين، قال في مقابلة سابقة مع الصحيفة، إن "العقوبات الغربية يجب أن تشمل شخصيات تدعم مشروع روسيا في الخارج"، ومن بين الشخصيات التي ذكرها الوزير الأوكراني، المستشار الألماني الأسبق شرودر، والذي وصفه بـ"أهم شخصية داعمة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين".

وتدارك الوزير الأوكراني الأمر لاحقا، منوها إلى أنه لم يكن يقصد عقوبات شخصية على المستشار شرودر.

وأكد غيرهارد شرودر، في وقت سابق، أنه لن يعيد النظر في علاقاته مع الرئيس الروسي، بغض النظر عن الانتقادات التي توجه له بهذا الخصوص.

وشغل شرودر منصب المستشار الألماني في الأعوام 1998 – 2005، وانتخب العام الماضي ضمن أعضاء مجلس إدارة "روسنفط"، وهي ثالث أكبر مؤسسة في سوق النفطية الروسية.

المصدر: نوفوستي