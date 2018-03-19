موغيريني: الاتحاد الأوروبي يبذل كل الجهود من أجل الحفاظ على الاتفاق النووي مع إيران

أكدت المفوضة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والأمنية، فيديريكا موغيريني، أن الاتحاد يعتزم بذل كل الجهود الممكنة من أجل الحفاظ على الاتفاق النووي مع إيران.

وقالت موغيريني خلال مؤتمر صحفي عقدته عقب جلسة مع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، إنهم اتفقوا على ذلك.

وأوضحت المسؤولة الأوروبية، أن وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي لم يناقشوا خلال الاجتماع، فرض عقوبات جديدة على طهران، مؤكدة أن النقاش دار حول استمرار التطبيق الكامل للاتفاق النووي مع إيران".

وفيما يخص الشأن الأوكراني، قالت موغيريني، إن على السلطات الأوكرانية مواصلة إصلاحاتها على صعيد مكافحة الفساد وحكم القانون.

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المصدر: وكالات