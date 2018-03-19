استدعاء السفير الروسي في السويد على خلفية قضية سكريبال

استدعت وزارة الخارجية السويدية اليوم الاثنين، السفير الروسي لديها على خلفية قضية "سكريبال".

ورفضت الخارجية السويدية الترجيحات الروسية بأن ستوكهولم قد تكون مصدر غاز الأعصاب السام، الذي استخدم ضد العميل الروسي المزدوج سيرغي سكريبال وابنته في جنوب بريطانيا.

وقالت وزيرة الخارجية السويدية مارغوت والستروم: إن "ترجيح موسكو لمصدر الغاز السام غير مقبول ولا أساس له من الصحة".

وكانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، رجحت أن البلدان التي تنتج غاز "نوفيتشوك" السام، قد تكون بريطانيا ذاتها أو سلوفاكيا أو جمهورية التشيك أو السويد أو ربما الولايات المتحدة .

وأكدت زاخاروفا في تصريحات تلفزيونية أن روسيا، ومن قبلها الاتحاد السوفيتي لم يطورا أي مادة كيميائية تحت اسم "نوفيتشوك".

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المصدر: وكالات