خطيب ابنة الثري التركي يدفنها في قصر زفافهما!

شيعت عائلة رجل الأعمال التركي الثري حسين بشاران ابنته مينا بشاران التي قضت في حادث تحطم طائرة خاصة كانت تقلها هي وصديقاتها من الإمارات إلى تركيا عبر إيران قبل أسبوع واحد من زواجها.

وحضر الجنازة أقارب مينا وأقارب رفيقاتها اللواتي قضين معها في حادث الطائرة المشؤوم.

وأكثر ما يؤلم في هذه الفاجعة، أن خطيب مينا تقدم مشيعيها وحمل نعشها، ودفنها في القصر الذي كان مخصصا لإقامة حفل الزفاف فيه، وودعها بعبارات "يا ملاكي المعشوق .. يا حبيبتي .. انتظريني".

يذكر أن مينا و10 من رفيقاتها لقين حتفهن إثر تحطم طائرة في منطقة جبلية قرب طهران الأسبوع الماضي.

وكانت مينا في دبي بصحبة 7 من صديقاتها للاحتفال بتوديع العزوبية، إذ كان مقررا أن تتزوج من خطيبها مراد جازار، في 14 أبريل 2018.

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