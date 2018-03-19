ترامب لا يثق بموظفيه!

أفادت صحيفة واشنطن بوست بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وجه كبار موظفيه بالتوقيع على تعهدات تلزمهم عدم الكشف عن أي معلومات عقب التسريبات التي حدثت في الأشهر الأولى من ولايته.

ونصت التعهدات حسب الصحيفة على أن يدفع المسؤولون غرامات مالية في حال كشفوا عن معلومات سرية تتعلق بالبيت الأبيض أو ترامب لوسائل الإعلام حتى بعد مغادرته البيت الأبيض.

وذكرت روث ماركوس نائبة رئيس تحرير "صفحة الرأي" بالصحيفة المذكورة أن مسودة التعهدات قضت بدفع المخالفين غرامة مالية تقدر بـ10 ملايين دولار عن كل مخالفة لوزارة الخزانة.

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وأضافت أن المسؤولين وافقوا في نهاية الأمر على توقيع التعهدات، بعد أن خلصوا إلى أنه من المرجح أن يتعذر تطبيقها.

وسبق أن ألزم ترامب مسؤولي حملته الانتخابية بالتوقيع على تعهدات مشابهة، وتساءل خبراء قانونيون حينها عما إذا كانت مثل هذه الاتفاقيات شرعية في ضوء ما يكفله الدستور الأمريكي من حرية للتعبير.

المصدر: رويترز

أحمد باديان