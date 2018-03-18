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ترامب يهاجم المحقق مولر وفريقه!

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ترامب يهاجم المحقق مولر وفريقه!
Reuters
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
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انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم، التحقيق الذي يجريه المحقق الخاص روبرت مولر حول تدخل روسي مزعوم في الانتخابات الأمريكية معتبرا أنه "غير عادل".

وذكر ترامب في تغريدة على تويتر، أن مولر يضم فريقا من الديمقراطيين الذين وصفهم ترامب بـ"المتشددين" الداعمين لهيلاري كلينتون.

وتساءل ترامب: "لمَ يضم فريق مولر 13 ديمقراطيا متشددا، بعض كبار مناصري هيلاري الفاسدة، ويخلو من أي جمهوري؟ ومؤخرا أضيف ديمقراطي آخر".

ويندرج انتقاد ترامب ضمن تصعيد للمواجهة مع مولر، على خلفية تحقيقه في احتمال حصول تواطؤ بين الحملة الانتخابية لترامب، وجهات روسية سعت إلى التأثير على مسار الانتخابات الرئاسية في 2016 لمصلحة المرشح الجمهوري.

وحذر أعضاء في الكونغرس الأمريكي مرارا، من أن أي محاولة من قبل الرئيس الأمريكي لإقالة مولر من منصبه كمحقق خاص في القضية، ستشكل خرقا للخطوط الحمراء.

وكان الرئيس الأسبق الجمهوري جورج دبليو بوش عين مولر، الذي يحظى باحترام كبير في معسكري الحزبين الجمهوري والديمقراطي، مديرا لمكتب التحقيقات الفدرالي، واستمر في منصبه في عهد الرئيس الديمقراطي السابق باراك أوباما.

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المصدر: أ ف ب

نادين بطحة

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