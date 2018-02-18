ترامب يعاتب مستشاره بشأن التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية

عقب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على تصريحات مستشاره لشؤون الأمن القومي الأمريكي هربرت ماكماستر، نافيا كلامه بالتأثير الروسي على نتائج انتخابات الرئاسة الأمريكية في 2016.

وزعم ماكماستر في حديث لصحيفة "واشنطن بوست"، أنه لا يمكن إنكار الدليل على التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية، مضيفا أن حملة موسكو لتقسيم الغرب فشلت و "لن تنجح"، على حد تعبيره.

General McMaster forgot to say that the results of the 2016 election were not impacted or changed by the Russians and that the only Collusion was between Russia and Crooked H, the DNC and the Dems. Remember the Dirty Dossier, Uranium, Speeches, Emails and the Podesta Company! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) ١٨ فبراير، ٢٠١٨

وأثار هذا التصريح حفيظة ترامب وكتب تغريدة على توتير حول جزئية التدخل الروسي في الانتخابات التي فاز بها: "نسي الجنرال ماكماستر أن يذكر أن الروس لم يؤثروا على نتائج الانتخابات وأنه لم يكن هناك تواطؤ مع حملتي الانتخابية".

وكان ماكماستر قد صرح على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن في ألمانيا بأن الولايات المتحدة ملتزمة بالعمل مع أوروبا لمكافحة الانتشار النووي ووقف التمويل للجماعات الإرهابية وإحباط الطموحات الروسية.

المصدر: وكالات

علي الخطايبة