دعوة لاجتماع إسرائيلي طارئ لبحث التشويش المصري على الاتصالات الإسرائيلية

كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن اجتماع طارئ دعا إليه وزير الاتصالات الإسرائيلي أيوب قرا، لتحسين أداء الاتصالات الإسرائيلية على الحدود مع مصر، المتدهورة تزامنا مع "سيناء-2018".

وأوضحت الصحيفة أن قرا دعا رؤساء مجالس إدارات شركات المحمول الإسرائيلية للاجتماع ومناقشة الأضرار التي تسببت فيها العملية العسكرية المصرية الشاملة "سيناء – 2018"، التي أدت لانقطاع الخدمة عن جميع شبكات الهاتف المحمول الإسرائيلية، منذ ما يقرب من شهر تقريبا، بسبب استخدام القوات المصرية لأجهزة تشويش إلكترونية، لمنع الإرهابيين من استخدام الشبكات الإسرائيلية.

وذكرت الصحيفة أنه رغم رفض الجانب المصري، إعادة الخدمة لشبكات المحمول التي تغطي مناطق النقب والمستوطنات القريبة من قطاع غزة، وتسببها في انقطاع الخدمة عن مستخدمي المحمول، إلا أن رؤساء الشركات الإسرائيلية أعلنوا عن عودة الخدمة يوم الخميس الماضي، لكن ذلك لم يحدث واستمرت القوات المصرية باستخدام أجهزة التشويش.

وأفاد التقرير بأن وزارة الاتصالات الإسرائيلية، تحاول الضغط حاليا على جميع وزارات الحكومة للتدخل في الأمر.

ويرى رؤساء الشركات الإسرائيلية، أن الحل بأيدي الحكومة الإسرائيلية فقط، وأنه ينبغي عليها استخدام ثقلها للضغط على نظيرتها المصرية، لعدم قدرة شركات المحمول الإسرائيلية التدخل في الشأن.

المصدر: "صحف مصرية"