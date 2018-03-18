إسرائيل تحاكم دبلوماسيا فرنسيا لديها

أعلنت مصادر مطلعة أن موظفا فرنسيا في القنصلية العامة لبلاده في القدس، أوقفته إسرائيل قبل أسابيع، سيمثل أمام محكمة للاشتباه بارتكابه أفعالا ذات طابع أمني.

وسيحدد قاض في محكمة بئر السبع الاثنين التهم الموجهة إلى فرنسي يعمل في القنصلية العامة في الضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية وقطاع غزة.

وتحيط السلطات الإسرائيلية القضية بتعتيم شديد، فيما لم تؤكد المحكمة مثول المتهم أمامها غدا الاثنين.

ويتولى المشتبه به العديد من المهام بينها سائق القنصلية العامة الفرنسية ويجري رحلات مكوكية بين القدس وقطاع غزة، كما لم يكشف عن الاتهامات الموجهة إليه، لكن المصادر صنفتها بـ"الخطيرة".

وقال متحدث باسم السفارة الفرنسية في تل أبيب: "نحن نأخذ القضية على محمل الجد بشكل كبير، وعلى تواصل وثيق مع السلطات الإسرائيلية".

وأضاف: "المشتبه به حظي ولا يزال بالحماية الدبلوماسية"، الممنوحة للرعايا الفرنسيين.

المصدر: رويترز