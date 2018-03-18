مقتل 5 هنود من أسرة واحدة بقصف في كشمير

قتل 5 أفراد من أسرة واحدة، وأصيب اثنان آخران بجروح نتيجة قصف عبر الحدود بين الجنود الهنود والباكستانيين في إقليم كشمير المتنازع عليه بين البلدين.

وقالت الشرطة الهندية اليوم الأحد: "القتلى الخمسة لقوا مصرعهم بعد أن أطلق الجنود الباكستانيون قذيفة أصابت منزلهم الكائن في منطقة بونش على طول خط المراقبة الذي يقسم الإقليم إلى شطرين بين الجارتين النوويتين".

وأشار الجيش الهندي إلى أن جنوده ردوا على ما وصفه انتهاكا "لم يسبقه أي استفزاز" لاتفاق وقف إطلاق النار المبرم بين البلدين عام 2003.

من جهتها، لم تدل باكستان بأي تعليق بعد، إلا أنه عادة ما يلقي كل من الجارتين اللوم على الآخر في بدء إطلاق النار، ويصران على أنهما لم يقوما إلا بالرد عليه.

المصدر: رويترز