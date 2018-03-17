أستراليا تحذر من هجمات إرهابية باستخدام تطبيقات مشفرة

حذرت أستراليا من ان استخدام تطبيقات الرسائل المشفرة يشكل أكبر تهديد يواجه وكالات الاستخبارات في العصر الحديث، فيما تعهد قادة دول جنوب شرق آسيا بتفعيل التعاون لمكافحة الإرهاب.

وخلصت قمة جمعت "رابطة دول جنوب شرق آسيا – آسيان"، وأستراليا في سيدني إلى أن استخدام "الشبكة الإلكترونية" السوداء، يشكل معضلة متفاقمة، ويتعين على دول المنطقة تنسيق الجهود من أجل إبقاء الأمور تحت السيطرة.

وقال وزير الشؤون الداخلية الأسترالي بيتر داتن: إن "استخدام الإرهابيين والمجرمين لتطبيقات الرسائل المشفرة، يشكل أكبر انتقاص من القدرات الاستخبارية في العصر الحديث"، مشيرا إلى أن السبيل الوحيد، هو بالعمل معا.

من جانبه، أكد رئيس الوزراء الأسترالي مالكولم ترنبول، على ضرورة أن "يبقى الجميع متأهبين، وأن نعمل باستمرار مع جيراننا في المنطقة.. الإرهاب أصبح عابرا للبلدان أكثر فأكثر".

وقال: إن "تبادل المعلومات وتقاسمها يكتسب أهمية كبرى.. نعلم جميعا بأن ما قد يبدو غير ذي أهمية أو معلومة استخبارية غير ذات صلة، قد يكون القطعة المفقودة التي تحل أحجية التحقيق".

من جهته، نوه رئيس وزراء ماليزيا نجيب عبد الرزاق بمبادرة أستراليا من أجل تعزيز التعاون، وقال: إن "التصدي للدعاية المتشددة عبر الإنترنت ضرورة"..." "معركتنا الأساسية الجديدة هي أن نكسب قلوب شبابنا وعقولهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي".

ووقع القادة المشاركون في القمة مذكرة تفاهم للعمل معا من أجل التوصل إلى "تشريع أفضل سبل التصدي للإرهاب، وإجراء حوارات إقليمية وورش عمل حول الأدلة الإلكترونية وطرق التصدي للتطرف عبر الإنترنت".

المصدر: أ ف ب