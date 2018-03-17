السلطات المالديفية تحتجز عشرات المعارضين بموجب قانون الطوارئ

أعلنت الشرطة في المالديف أن السلطات احتجزت نحو 140 محتجا من المعارضة لمخالفتهم الأوامر بموجب حالة الطوارئ، وخرجوا في منطقة محاطة بإجراءات أمنية مشددة في العاصمة.

وقال المتحدث باسم الشرطة المالديفية أحمد شيفان إن 141 شخصا احتجزوا في نهاية احتجاجات يوم الجمعة، لكن الشرطة أطلقت سراح اثنين لاحقا.

يذكر أن الرئيس عبد الله يمين مدد حالة الطوارئ 30 يوما حتى 22 مارس الجاري، عقب إعلانها في الخامس من فبراير الماضي بعدما أمرت المحكمة العليا بإطلاق سراح تسعة من قادة المعارضة.

ويطالب المعارضون باعتقال الرئيس يمين وبتنفيذ حكم المحكمة العليا بخصوص قادة المعارضة الذي خالفه الرئيس يمين.

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المصدر: رويترز

علي جعفر