المعارضة الفنزويلية تحتج على موعد إجراء الانتخابات المقبلة

نظم تحالف من المعارضة الفنزويلية مسيرات في أنحاء البلاد، للاحتجاج على الانتخابات الرئاسية التي ستجري في الـ20 مايو المقبل، داعية إلى إجراء انتخابات "حرة وشفافة" في موعد لاحق.

وقالت النائبة ديلسا سولورزانو لوكالة "فرانس برس": "التجمعات تهدف إلى مقاومة النظام الذي يرغب بحرماننا حقوقنا.. علينا إنقاذ حقنا في التصويت بشكل حر".

ونظم التظاهرات تحالف "الجبهة الواسعة لفنزويلا حرة"، الذي أنشئ مؤخرا، ويضم أحزابا معارضة على غرار "تحالف طاولة الوحدة الديمقراطية" ومنظمات من المجتمع المدني.

وتجري الانتخابات عادة في ديسمبر، لكن الجمعية التأسيسية التي تعتبر واشنطن أنها أنشئت للالتفاف على الضوابط الديمقراطية وتعزيز سلطة الرئيس نيكولاس مادورو، سبقت موعدها هذا العام.

ويسعى مادورو الذي تراجعت شعبيته بشكل واسع على خلفية الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعيشها البلاد إلى الفوز بولاية جديدة تنتهي عام 2025.

وسيتنافس مادورو مع المنشق عن تياره التشافي هنري فالكون وثلاثة مرشحين آخرين لا يتمتعون بشعبية كبيرة.

ويقاطع تحالف "طاولة الوحدة الديمقراطية" الانتخابات معتبرا أنها تفتقر إلى الشفافية.

المصدر: أ ف ب