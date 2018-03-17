موجة صقيع تشل الحركة في مطارات لندن

ألغت سلطات مطار "هيثرو" البريطاني أكثر من 115 رحلة من وإلى المطار في لندن، بسبب سوء الأحوال الجوية في المملكة المتحدة.

وطالت عملية الإلغاء الرحلات القصيرة، وكذلك رحلات باتجاه نيويورك وشيكاغو، فيما ألغى مطار "غاتويك" في لندن ثلاث رحلات فقط.

وأصدرت الأرصاد الجوية البريطانية، إنذارا "برتقاليا"، وهو المستوى الثالث للخطر، محذرة من تساقط ثلوج وجليد في مناطق عدة في إنجلترا، فيما صدر إنذار أقل خطورة في الأنحاء الأخرى من المملكة المتحدة، حذر من رياح عاتية أو ثلوج.

وقال خبير الأرصاد الجوية ألكس بورخيل: "سنشهد بردا قارصا مع تساقط للثلوج في الكثير من المناطق نهاية الأسبوع الحالي.. هناك رياح عاتية، وستبلغ درجات الحرارة سبع أو ثمان درجات تحت الصفر".

وطالبت هيئة الطرق في إنجلترا من السائقين تفادي الطرقات التي تعبر سلسلة جبال بينينس، والتي يصل ارتفاعها أكثر من 800 متر.

المصدر: أ ف ب