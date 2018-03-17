استطلاع: الألمان يرغبون بعودة التقارب مع روسيا

نشرت صحيفة "والت" الألمانية، نتائج استطلاع أجراه المعهد الاجتماعي "سيفاي" في البلاد، أظهر أن 60 % من المواطنين يرغبون بعودة التقارب مع روسيا.

وذكرت الصحيفة في تقريرها، أن "58 % من المشاركين في الاستفتاء، يعتقدون أن على الحكومة الألمانية اتخاذ خطوات للتقارب مع روسيا، فيما رأى 26 % أن على حكومتهم الابتعاد عن موسكو".

وأضافت: "14 % فقط مرتاحون للعلاقات الحالية بين البلدين".

وأجري الاستفتاء بين 9 – 16 من مارس الجاري وشارك فيه 5 آلاف مواطن ألماني.

وساءت العلاقات بين روسيا والدول الغربية على إثر الأزمة في أوكرانيا، إذ يتهم الغرب موسكو بالتدخل في الشؤون الداخلية لأوكرانيا وفرض عليها عقوبات اقتصادية.

واتخذت روسيا تدابير جوابية، وقامت باستبدال مصادر الواردات، وذكرت مرارا وتكرارا أن التحدث معها بلغة العقوبات هو أمر "ذو أثر عكسي".

وبدأت، في الآونة الأخيرة، تتعالى الأصوات داخل دول الاتحاد الأوروبي، المطالبة برفع العقوبات المفروضة على الاتحاد الروسي.

المصدر: وكالات