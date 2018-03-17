1000 شخص يصلون في العراء قرب مسجد أحرق في برلين

أدى المئات من المصلين يوم أمس صلاة الجمعة في العراء، قرب مسجد في العاصمة الألمانية برلين، كان قد تعرض الأسبوع الماضي لعملية حرق متعمد.

وذكرت وكالة الأناضول أن نحو ألف مصل أدوا الصلاة في ميدان قرب المسجد المحترق، "قوجة سنان" التابع لرئاسة الشؤون الدينية التركية.

وأوضحت الوكالة أن المسجد تعرض للحرق على يد متطرفين، في حادث لاقى إدانة واسعة من العالم الإسلامي والمنظمات الدولية.

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وأشارت إلى أن إمام المسجد، أكد خلال خطبة الجمعة، أنه لا يحق لأي فرد أن يرى شأنه أكبر من شأن الآخرين لأسباب تتعلق بالعرق أو الدين أو اللون أو الجنس أو القومية.

من جانبه، دعا عضو الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، مصطفى ينر أوغلو، عقب الصلاة، المجتمع الألماني لاتخاذ موقف حازم ضد الاعتداءات التي تطال المساجد، بالقوة نفسها التي يبدونها عندما يتم استهداف كنيسة أو كنيس.

المصدر: الأناضول

إياد قاسم