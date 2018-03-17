اليونان.. مقتل 14 شخصا بغرق مركب للمهاجرين
Reuters
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قتل 14 شخصا، ليل الجمعة السبت، بغرق مركب مهاجرين غير شرعيين في جنوب شرق بحر إيجه.
وذكرت الشرطة اليونانية أن 14 مهاجرا، بينهم 4 أطفال، لقوا حتفهم بعدما انقلب قارب كان ينقل قرابة 20 شخصا أثناء الليل في بحر إيجه.
وأوضحت الشرطة أن القارب كان ينقل المهاجرين من تركيا إلى اليونان.
كما لفتت إلى أن 8 جثث تم استخراجها من البحر، وذلك بعد أن تم سحب جثتين لرجل وامرأة وجثث 4 أطفال من جزيرة أغاثونيسي. وما زالت عمليات البحث ومحاولات الإنقاذ جارية.
المصدر: رويترز
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