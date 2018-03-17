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جسم أمريكي طائر حوّم فوق السفارة الروسية

أخبار العالم

جسم أمريكي طائر حوّم فوق السفارة الروسية
Sputnik Anton Denisov
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كشفت السلطات الأمريكية عن حقيقة الجسم الطائر الذي شوهد مساء الأحد الماضي مسلطا أضواءه فوق مقر السفارة الروسية في العاصمة الأمريكية واشنطن.

ونقلت وكالة "تاس" عن تشارلين دريكورن الموظفة في قسم معايير الطيران المدني في إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية قولها السبت: "هذه مروحية تابعة لوكالات إنفاذ القانون، وحلقت بعلم من خدمة مراقبة الملاحة الجوية، وكانت في مهمة للبحث عن مفقود أو استجابه لنداء".

وأشارت دريكورن في حديثها إلى أنها لا تعلم بالضبط لأي جهة تعود تلك المروحية.

ولوحظ مساء الأحد 11 مارس جسم غريب سلط أضواءه عبر الضباب إلى مبنى البعثة الروسية الدبلوماسية.

وقالت شرطة واشنطن إنها لا تعلم شيئا عن ذلك الجسم الذي رجحت أنه مروحية.

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وكتبت السفارة الروسية على موقعها في "تويتر": "عن ماذا بحثت المروحية الأمريكية فوق أراضي السفارة الروسية الليلة الماضية؟ هل هو عطل غريب في معدات الملاحة وسط العاصمة الأمريكية، أم محاولة يائسة أخرى للعثور على آثار للتدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية؟".

المصدر: lenta.ru

أحمد باديان

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