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بريطانيا وفرنسا وألمانيا تقترح فرض عقوبات أوروبية جديدة على إيران لإرضاء ترامب

أخبار العالم

بريطانيا وفرنسا وألمانيا تقترح فرض عقوبات أوروبية جديدة على إيران لإرضاء ترامب
Reuters Kai Pfaffenbach
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل
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يتبع..

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