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RUPTLY
بريطانيا وفرنسا وألمانيا تقترح فرض عقوبات أوروبية جديدة على إيران لإرضاء ترامب
تاريخ النشر:
16.03.2018
|
16:53 GMT
|
آخر تحديث:
16.03.2018
|
17:09 GMT
|
أخبار العالم
Reuters Kai Pfaffenbach
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل
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https://ar.rt.com/jzn2
يتبع..
دونالد ترامب
طهران
عقوبات اقتصادية
ألمانيا
الولايات المتحدة
بريطانيا
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