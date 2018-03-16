تعطيل جلسة أممية لبحث انتهاك أوكرانيا حقوق سكان القرم

قال المحامي الكسندر مولوخوف رئيس مجموعة العمل في ممثلية القرم لدى الرئاسة الروسية، إنه تم في جنيف تعطيل جلسة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

وذكر مولوخوف، أن الجلسة كانت مخصصة لبحث انتهاك أوكرانيا حقوق سكان القرم وأشار إلى أنه كان سيلقي اليوم كلمة خلال الجلسة السابعة والثلاثين لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.

وأضاف: "لا أستبعد أن موقف الوفد الأوكراني بالذات كان سبب إلغاء اللقاء"، على الرغم من أن التبرير الرسمي يؤكد أنه ألغي بسبب إضراب الموظفين في مقر الأمم المتحدة بجنيف.

وأكد أن أوكرانيا سعت "وبأي شكل من الأشكال" لتعطيل اللقاء" وألمح إلى أنه تمت مشاهدة بعض موظفي الأمم المتحدة مع أعضاء الوفد الأوكراني في أحد أغلى المطاعم في جنيف.

إقرأ المزيد

وقبل ذلك صرح مولوخوف بأنه ستتم إقامة الدعاوى أمام المحاكم الأوكرانية في هذا العام للمطالبة بتعويض السكان عن الخسائر الناجمة عن حصار الطاقة الذي تفرضه سلطات كييف على شبه جزيرة القرم.

وأشار إلى أنه يجري كذلك إعداد دعاوى قضائية أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في ستراسبورغ حول الحصار المائي للقرم الذي تفرضه أوكرانيا.

المصدر: نوفوستي

ادوارد سافين