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بريطانيا.. إدانة طالب لجوء عراقي بتفجير قطار أنفاق في لندن

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بريطانيا.. إدانة طالب لجوء عراقي بتفجير قطار أنفاق في لندن
Reuters Handout
قطار بلندن- صورة أرشيفية
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أدان القضاء البريطاني مراهقا عراقيا بالشروع في القتل بعد تفجيره قنبلة يدوية الصنع في قطار أنفاق في العاصمة البريطانية لندن، مما أسفر عن إصابة 30 شخصا.

وأشار الادعاء البريطاني إلى أن أحمد حسن (18 عاما)، الذي وصل إلى بريطانيا طالبا للجوء، أدين بالشروع في قتل ركاب قطار أنفاق كان متجها إلى وسط لندن في الـ15 من سبتمبر العام الماضي.

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وأكد الادعاء أن القنبلة انفجرت جزئيا في محطة بارسونز جرين وأن ألسنة اللهب كادت تلتهم العربة، في ما اعتبرته السلطات خامس أكبر هجوم في بريطانيا لـ2017.

المصدر: رويترز

أحمد باديان

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