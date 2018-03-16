ماتيس يعلق على إقالة تيلرسون

أكد وزير الدفاع الأمريكي جيم ماتيس أن مسألة إقالة وزير الخارجية ريكس تيلرسون لم تبحث خلال جولته الخارجية هذا الأسبوع واصفا الأمر بأنه شأن أمريكي.

وقال ماتيس: "الحلفاء يدركون أن العلاقات مع الولايات المتحدة أعمق من العلاقات مع أي فرد كان. أوضحت أن هذا الأمر ما هو إلا شأن يخص واشنطن".

وأحجم وزير الدفاع عن التعليق على موعد علمه بإقالة تيلرسون ولم يقدم أي انطباعات شخصية بشأنها مكتفيا بالقول إنه لم تتم مناقشة المسألة خلال محادثاته في اليومين الماضيين مع قادة البحرين ومبعوث حلف شمال الأطلسي إلى أفغانستان.

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وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الثلاثاء الماضي، تعيين مدير الـ"سي آي إيه" مايك بومبيو وزيرا للخارجية، متوقعا أن يقوم بعمل رائع في وظيفته الجديدة.

المصدر: وكالات

نتاليا عبدالله