مبتكر "نوفيتشوك" يكشف حقائق تنسف الرواية البريطانية لتسمم سكريبال

خرج إلى العلن فيل ميرزايانوف، أحد مبتكري غاز "نوفيتشوك" المشل للأعصاب وأدلى بتصريح "لصوت أمريكا" تحدث فيه عن الذين عملوا في مجال تركيب وإنتاج هذا الغاز السام.

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وأكد ميرزايانوف، أن العلماء والمختصين في تركيب هذا الغاز غادروا البلاد منذ فترة بعيدة، أعقبت تفكك الاتحاد السوفيتي.

وذكر ميرزايانوف الذي هاجر إلى الولايات المتحدة في التسعينيات ويعيش حاليا على أراضيها، أنه نشر صيغة المادة السامة في كتاب ألفه باللغة الإنجليزية وسرد بعض التفاصيل الفنية ككيميائي متحمس.

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وردد ميرزايانوف بعض العبارات التي أطلقها السياسيون الغربيون حول اتهام موسكو بالوقوف وراء حادث تسمم سيرغي سكريبال، ولكنه أكد أن الصيغة الكيميائية للمادة نشرت بشكل علني، وهذا يعني أنه يمكن تركيب هذا السم في أي مكان، وليس بالضرورة في روسيا التي تؤكد لندن أنها "وحدها العارفة لصيغة وتركيب هذه المادة التي استخدمت لتسميم" العميل الغربي السابق سيرغي سكريبال.

المصدر: 1tv.ru

ادوارد سافين