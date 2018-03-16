وزارة الدفاع الروسية: عبارات وزير الدفاع البريطاني دليل عقمه الفكري

اعتبر المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية اللواء إيغور كوناشينكوف، أن الكلمات التي تفوّه بها وزير الدفاع البريطاني غافن ويليامسون عن روسيا، ضرب من الوقاحة والسوقية.

وأضاف متحدث وزارة الدفاع الروسية، أن الكلمات البذيئة الصادرة عن الوزير البريطاني، تشهد على "الانحطاط الشديد لمستوى تفكيره وعقمه الفكري".

وتابع: "كل ذلك يؤكد على سخافة كافة التهم التي توجهها بريطانيا لروسيا خلال سنوات، وتفاهة الذين يوجهون هذه التهم".

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وأشار كوناشينكوف إلى أن بريطانيا تحولت منذ فترة طويلة إلى وكر عالمي دافئ لكل الفارين من مختلف بقاع العالم، بل وإلى مقر للذين ينتجون ويوزعون الأنباء المزيفة بدءا مما يسمى بـ"المرصد السوري لحقوق الإنسان"، ووصولا إلى "الخوذ البيض" التي أشرف على تشكيلها في سوريا ضابط استخبارات بريطاني.

وختم بالقول: "تشكلت لدينا مناعة تجاه كل الاتهامات المزعومة التي تطلقها لندن ضد موسكو".

وفي وقت سابق، نصح وزير الدفاع البريطاني السلطات الروسية بعدم الرد على طرد لندن لدبلوماسيين روس وأضاف: "يجب على روسيا أن تبتعد وتخرس"!

المصدر: تاس

ادوارد سافين