 
مباشر

إسرائيل تكشف عن موقفها بشأن قضية سكريبال

أخبار العالم

إسرائيل تكشف عن موقفها بشأن قضية سكريبال
AFP MENAHEM KAHANA
وزارة الخارجية الإسرائيلية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/jzhz

أدانت إسرائيل حادثة إصابة الضابط السابق في الاستخبارات الروسية سيرغي سكريبال بمادة سامة في بريطانيا.

وجاء في بيان لوزارة الخارجية الإسرائيلية أن "إسرائيل تأخذ على محمل الجد الحادثة التي وقعت في بريطانيا، وتدينها بحزم. ونحن نأمل بأن يتخذ المجتمع الدولي جهودا مشتركة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث".

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الخارجية الإسرائيلية، إيمانويل نحشون في حديث لوكالة "نوفوستي" الروسية، أن إسرائيل تعتبر ما حدث في مدينة سالزبوري البريطانية "محاولة تسميم".

إقرأ المزيد
لافروف: قررنا طرد دبلوماسيين بريطانيين ردا على إجراءات لندن

وكان ذلك أول رد فعل إسرائيلي على الحادثة التي وقعت يوم 4 مارس، حين نقل إلى المستشفى سيرغي سكريبال، الضابط السابق في الاستخبارات العسكرية الروسية والعميل المزدوج الذي تعاون مع الاستخبارات البريطانية، إثر إصابته وهو ابنته بمادة سامة.

هذا، ووجهت بريطانيا اتهامات لموسكو بأنها تقف وراء الحادث، واتخذت عددا من الإجراءات ضدها، بما فيها طرد دبلوماسيين وتجميد الاتصالات.

من جهتها، أعلنت روسيا أنها سترد على الإجراءات البريطانية التي اعتبرتها غير مقبولة وأكدت على لسان وزير خارجيتها سيرغي لافروف أنها وفي أول خطوة جوابية، قررت طرد فريق من الدبلوماسيين البريطانيين.

المصدر: نوفوستي

أنطون زوييف

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة