إسرائيل تكشف عن موقفها بشأن قضية سكريبال

أدانت إسرائيل حادثة إصابة الضابط السابق في الاستخبارات الروسية سيرغي سكريبال بمادة سامة في بريطانيا.

وجاء في بيان لوزارة الخارجية الإسرائيلية أن "إسرائيل تأخذ على محمل الجد الحادثة التي وقعت في بريطانيا، وتدينها بحزم. ونحن نأمل بأن يتخذ المجتمع الدولي جهودا مشتركة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث".

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الخارجية الإسرائيلية، إيمانويل نحشون في حديث لوكالة "نوفوستي" الروسية، أن إسرائيل تعتبر ما حدث في مدينة سالزبوري البريطانية "محاولة تسميم".

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وكان ذلك أول رد فعل إسرائيلي على الحادثة التي وقعت يوم 4 مارس، حين نقل إلى المستشفى سيرغي سكريبال، الضابط السابق في الاستخبارات العسكرية الروسية والعميل المزدوج الذي تعاون مع الاستخبارات البريطانية، إثر إصابته وهو ابنته بمادة سامة.

هذا، ووجهت بريطانيا اتهامات لموسكو بأنها تقف وراء الحادث، واتخذت عددا من الإجراءات ضدها، بما فيها طرد دبلوماسيين وتجميد الاتصالات.

من جهتها، أعلنت روسيا أنها سترد على الإجراءات البريطانية التي اعتبرتها غير مقبولة وأكدت على لسان وزير خارجيتها سيرغي لافروف أنها وفي أول خطوة جوابية، قررت طرد فريق من الدبلوماسيين البريطانيين.

المصدر: نوفوستي

أنطون زوييف