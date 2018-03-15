المحكمة الإسرائيلية العليا تعلق قرار حكوميا بترحيل مهاجرين

علقت المحكمة الإسرائيلية العليا خطة حكومية تنص على طرد آلاف المهاجرين الأفارقة الذين دخلوا بشكل غير شرعي إلى البلاد.

وجمدت المحكمة العليا، التي نظرت في التماس من منظمات مدافعة عن المهاجرين، الخطة حتى السادس والعشرون من الشهر الجاري، مانحة الدولة مهلة حتى ذلك التاريخ لعرض تذرعها بشكل مفصل.

وتسعى حكومة بنيامين نتنياهو إلى طرد آلاف الإريتريين والسودانيين الذين دخلوا بشكل غير شرعي إلى البلاد ولم يطلبوا حق اللجوء، وأعطتهم خيارا إما الرحيل بحلول مطلع أبريل المقبل إلى بلدانهم أو دولة أخرى، أو الدخول إلى السجن لفترة غير محددة.

وشملت الخطة منذ البدء، الرجال الذين لم يقدموا طلبات لجوء أو رفضت طلباتهم.

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وقالت المحكمة: "نتخذ أمرا مؤقتا يحظر على الدولة طرد مهاجرين غير شرعيين إلى دولة أخرى"، وبموجب الخطة الحكومية قد تكون تلك الدولة أوغندا أو راوندا، بحسب جمعيات أهلية.

ووفقا لإحصاء وزارة الداخلية الإسرائيلية، فإن 42 ألف إفريقي في إسرائيل، نصفهم أطفال ونساء أو رجال مع عائلات لا يواجهون الترحيل الفوري.

المصدر: أ ف ب