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دول الناتو تزيد من إنفاقها العسكري

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دول الناتو تزيد من إنفاقها العسكري
AFP EMMANUEL DUNAND
الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ
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كشف التقرير السنوي للأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ أن جميع الدول الأوروبية الأعضاء في الحلف وكندا زادت من نفقاتها الدفاعية بنسبة حوالي 5 بالمئة.

وقال ستولتنبرغ أثناء تقديمه تقريره اليوم الخميس: "جميع أعضاء الناتو تعهدوا بمواصلة زيادة النفقات الدفاعية. وقد وضعت غالبيتهم خططا للوصول إلى حد الـ 2 بالمئة (من الناتج المحلي الإجمالي) بحلول عام 2024. ونحن نتوقع ذلك من الآخرين أيضا".

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ويشير التقرير أيضا إلى أن أعضاء الناتو زادوا من مساهمتهم في العمليات الأمنية والبعثات، فقد بلغ تعداد الأفراد لبعثات الحلف في مختلف المناطق 23 ألف عسكري مع نهاية عام 2017، فيما كان عددهم 18 ألفا في عام 2014. وأكد ستولتنبرغ أن الزيادة تشكل 30 بالمئة.

يذكر، أن حلف الناتو ألزم الدول الأعضاء فيه عام 2014 بإنفاق ما يساوي 2 بالمئة من ناتجها المحلي الإجمالي على الدفاع. ولحظة اتخاذ هذا القرار لم تلب هذه المتطلبات سوى 5 دول، هي الولايات المتحدة واليونان وبريطانيا وإستونيا وبولندا.

المصدر: موقع الناتو

أنطون زوييف

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