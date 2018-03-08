الناتو يخطط لإجراء مناورات واسعة قرب الحدود الروسية

أعلن رئيس فيلق مشاة البحرية الأمريكية الجنرال روبرت نيلير أن بلدان حلف الناتو تخطط لإجراء مناورات عسكرية واسعة النطاق قرب الحدود الروسية.

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وقال الجنرال إن المناورات ستبدأ في أكتوبر المقبل قرب سواحل النرويج وسيشارك فيها نحو 45 ألف شخص وعشرات السفن والطائرات والمركبات البرمائية.

كما عبر عن اعتقاده بأن روسيا ستحتج على إجراء هذه المناورات.

وتم نشر وحدات من الجيش الأمريكي في النرويج، وهو أول نشر لقوات أجنبية في هذا البلد منذ الحرب العالمية الثانية، منذ يناير الماضي. ويتدرب أفراد مشاة البحرية هناك على خوض معارك في ظروف جوية صعبة.

وكانت الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي اتخذت قرارا حول توسيع نشاطها العسكري في أوروبا بعد انضمام القرم إلى روسيا عام 2014.

المصدر: Lenta.ru

أولغا رودكوفسكايا