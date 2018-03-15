جاويش أوغلو يؤجل زيارته إلى واشنطن

أعلنت الخارجية التركية أن الوزير مولود جاويش أوغلو قرر تأجيل زيارته إلى واشنطن المقررة في 19 مارس، وذلك بعد يومين من إقالة نظيره الأمريكي ريكس تيلرسون وتعيين مايك بومبيو خلفا له.

جاء ذلك بعد أن رجح جاويش أوغلو أمس الأربعاء، أن التعيينات الجديدة في الخارجية الأمريكية قد تؤثر على المشاورات المرتقبة بين أنقرة وواشنطن، والتي تتركز على سوريا وخاصة مسألة انسحاب المقاتلين الأكراد من منبج شرق حلب.

وأشار جاويش أوغلو بعد محادثات مع نظيره الروسي سيرغي لافروف في موسكو، إلى أن لجنة العمل التركية الأمريكية عقدت اجتماعها الأسبوع الماضي، وكان من المقرر عقد اجتماع آخر لها في 19 مارس الجاري لإعلان تفاصيل خارطة طريق تتضمن جدولا زمنيا لانسحاب الأكراد من منبج.

إقرأ المزيد

وأضاف أنه من الممكن تطبيق الأمر نفسه في مناطق شرقي الفرات لتحقيق الاستقرار والأمن فيها، مؤكدا أن تركيا ستراقب أولا إلى أي مدى ستلتزم واشنطن بالخطوات التي سيتم الاتفاق عليها بشأن منبج، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة لم تلتزم بأي من وعودها السابقة لتركيا بل على العكس ضاعفت من دعمها للتنظيم الإرهابي.

وذكر جاويش أوغلو أنه يأمل في إقامة علاقات جيدة مع مايك بومبيو، لكن على الأخير أن يحترم تركيا.

المصدر: وكالات

متري سعيد