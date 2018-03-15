برلماني بولندي يدافع عن زيارته لحزب الله

ذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية، أن النائب في البرلمان البولندي عن حزب "كوكيز 15" بافل شيتيسكي، دافع عن اجتماعه مع قادة حزب الله الذي منحه ميدالية خلال زيارته إلى لبنان.

وقام شيتيسكي بنشر صورة على صفحته الرسمية في"الفيس بوك" تجمعه مع محمد رعد ونواب آخرين عن حزب الله اللبناني.

وعلق النائب البولندي على الصورة بالقول:"لقاء إيجابي للغاية مع محمد رعد، القيادي في جماعة حزب الله، ويهدف لمقارنة الأساطير مع الواقع بشكل شخصي"، مضيفا أن رعد نائب محترم ورئيس لجماعة يلتقي بها أهم القادة في العالم".

وتهكم شيتيسكي من المنتقدين لزيارته معلقا:" دمية من الدمى التي يديرها محركو الدمى".

وأشارت الناشطة اليهودية ورئيسة فرع كراكوف في المجموعة الثقافية اليهودية كلوديا كليمك، إلى أن حزب شيتيسكي الذي وصفته صحيفة "دير ستاندرد" النمساوية بالـ"قومي المتطرف" بأن الزيارة هي استفزاز موجه لليهود ولإسرائيل"

وأضافت الناشطة التي انتقدت الزيارة التي تثير الجدل حول الهولوكوست قولها:" لا أستطيع أن أتخيل أن الزيارة والتعليقات على الصورة مجرد عبث أو صادرة عن غباء وعدم معرفة وشددت أن حزب شيتيسكي كان له "صوت قوي" في تمرير القانون الذي يجرم لوم بولندا في صلتها بالجرائم النازية الشهر الماضي."

وأكدت كليمك أن شيتيسكي وغيره من الساسة الذين دعوا إلى تمرير القانون، يوظفون القانون لتخريب العلاقات اليهودية البولندية والبولندية الأوكرانية.

وانتقد العديد من وسائل الإعلام البولندية هذه الزيارة ،

حيث تم وصف حزب الله بـ "المعادي لـ إسرائيل والغرب".

المصدر: القناة السابعة الإسرائيلية

نادين بطحة