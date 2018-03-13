أردوغان: قواتنا تنقذ مستقبل شعوب المنطقة

اعتبر الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن العمليات القتالية التي تخوضها قوات بلاده في سوريا "تنقذ مستقبل شعوب المنطقة"، مؤكدا أن الجيش التركي على وشك الدخول إلى مدينة عفرين.

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وقال أردوغان، في كلمة ألقاها خلال فعالية في المجمع الرئاسي، بالعاصمة أنقرة: "إن قواتنا بصدد الدخول إلى مدينة عفرين السورية من أجل تسليمها لأصحابها الأصليين. مع كل شبر يتم تحريره من الإرهابيين، يقوم جنودنا مع الجيش السوري الحر بإنقاذ مستقبل شعوب المنطقة".

وأكد الرئيس التركي حرص بلاده على سلامة المدنيين خلال عملية "غصن الزيتون"، التي تنفذها في عفرين، وقال: "لو لم يكن لدينا ذلك الحرص لسقطت عفرين منذ زمن بعيد".



وذكر أردوغان أن عدد "الإرهابيين"، الذين تم تحييدهم خلال العملية، بلغ 3400 شخص، وأضاف أن قناع "حزب العمال الكردستاني" وحلفاءه في سوريا "سقط بعد أن أوغلوا في سفك دماء الأطفال واستخدام المدنيين كدروع بشرية".

وأضاف أردوغان، مجددا وعده السابق: "سنطهر عفرين ومنبج وشمال سوريا من قطعان القتلة، دون التنازل عن قيم الإنسانية والعدل والرحمة، ودون إيلاء أي اهتمام للدعاية السوداء التي تستهدفنا... بإذن الله سيتم تمزيق الكفن الذي يتم حياكته لمنطقتنا بذريعة تنظيم داعش الإرهابي، بفضل دعاء شعبنا وكفاح جنودنا الأبطال".

وتابع: "يتم حاليا فضح الوجه الوحشي والقاتم والقاتل للإرهابيين، الذين جرت العادة على تسويقهم في الإعلام الغربي كرموز للنضال".

وتنفذ تركيا، منذ 20 يناير/كانون الثاني وبالتعاون مع فصائل ما يسمى بـ "الجيش السوري الحر" المعارض للحكومة السورية، عملية "غصن الزيتون" العسكرية ضد المسلحين الأكراد في منطقة عفرين شمال غرب سوريا.

وقالت السلطات التركية مرارا إن عفرين، التي تقطنها أغلبية كردية وتتمركز فيها "وحدات حماية الشعب"، تمثل خطرا حقيقيا على أمن تركيا.

وتعتبر أنقرة كلا من "وحدات حماية الشعب" الكردية وواجهتها السياسية "حزب الاتحاد الديمقراطي"، وهما المكونان الأساسيان لتحالف "قوات سوريا الديمقراطية"، تنظيمين إرهابيين وحليفين لـ"حزب العمال الكردستاني" المحظور في تركيا والذي حاربته على مدار سنوات عديدة.

المصدر: الأناضول + وكالات

رفعت سليمان