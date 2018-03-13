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تيلرسون لا يعلم بعد سبب إقالته

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تيلرسون لا يعلم بعد سبب إقالته
Reuters Mike Theiler
وزير الخارجية الأمريكي المقال ريكس تيلرسون
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قال مسؤول أمريكي بارز، الثلاثاء، إن وزير الخارجية الأمريكي المقال، ريكس تيلرسون، لم يتحدث إلى الرئيس دونالد ترامب قبل إقالته، كما لم تُقدم له أسباب إقالته.

وقال وكيل وزارة الخارجية، ستيف غولدشتاين، في سلسلة تغريدات، إن الوزير لم يتحدث إلى الرئيس صباح اليوم، ولا يعلم سبب إقالته".

وأضاف أن تيلرسون ممتن لحصوله على فرصة للخدمة، ولا يزال يؤمن بقوة بأن الخدمة العامة هي أمر نبيل لا يندم عليه".

ولفت إلى أن تيلرسون سيشتاق لزملائه في الوزارة ونظرائه حول العالم ممن عمل معهم.

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وأعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إقالة وزير خارجية الولايات المتحدة، ريكس تيلرسون، من منصبه، وتعيين المدير السابق لوكالة الاستخبارات المركزية (CIA)، مايك بومبيو، خلفا له.

وقال ترامب، في تغريدة نشرها على حسابه الرسمي في موقع "تويتر": "سيصبح مايك بومبيو، مدير وكالة الاستخبارات المركزية، وزيرا جديدا لخارجيتنا.. إنه سيقوم بعمل رائع! وشكرا لريكس تيلرسون على أدائه!".

وذكر ترامب أيضا أن جينا هاسبيل، التي شغلت منصب نائب بومبيو في CIA، ستصبح مديرا جديدا لوكالة الاستخبارات المركزية لتكون أول امرأة تتولى هذا المنصب.

من الجدير بالذكر أن وسائل الإعلام الأمريكية أفادت منذ عدة أشهر أن ترامب كان يعتزم إقالة وزير خارجيته، ونقلت عن مصادر مطلعة أن سبب هذه الخطوة يعود إلى خلافات بينهما حول عدد من الملفات الدولية الملحة، بما في ذلك قضية كوريا الشمالية والصفقة النووية مع إيران، لكن الإدارة الأمريكية نفت آنذاك بإصرار هذه الأنباء.

المصدر: وكالات

ياسين بوتيتي

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