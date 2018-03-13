جاويش أوغلو: إنجرليك قاعدة تركية لا تتبع للناتو

أكد وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، أن قاعدة إنجرليك الجوية تركية لا تتبع للناتو، وأن وجود الأمريكيين هناك مرتبط بإرادة الشعب التركي.

وخلال لقاء مع طلاب معهد العلاقات الدولية التابعة للخارجية الروسية، عقده جاويش أوغلو أثناء زيارته إلى موسكو، اليوم الثلاثاء، قال الوزير التركي: "إنجرليك قاعدتنا وليست قاعدة للناتو". وأضاف: "تجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة، في الأزمنة الأخيرة، تورد أسلحة لتنظيم 'ي ب ج' ("وحدات حماية الشعب" الكردية شمال سوريا). كما ترفض الولايات المتحدة تسليم فتح الله غولن (الداعية التركي المعارض المقيم في الولايات المتحدة) وأنصاره لتركيا. وقد قلنا مرارا لزملائنا الأمريكيين إنه في حالة عدم تسليمهم لنا، فالشعب يطلب منا إغلاق قاعدتكم".

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وكان المتحدث باسم قيادة القوات الأوروبية، جوني مايكل، نفى، يوم الاثنين، صحة ما أوردته صحيفة "وول ستريت جورنال" حول تخلي البنتاغون المحتمل عن استخدام قاعدة إنجرليك التركية واصفا النبأ بـ"تشويه الحقائق".

وكانت "وول ستريت جورنال" أفادت في مقال نشرته الأحد بأن الولايات المتحدة قلصت بصورة ملحوظة عدد عملياتها العسكرية المنطلقة من قاعدة إنجرليك التركية جراء التوتر في العلاقات بين البلدين بسبب دعم واشنطن لـ"وحدات حماية الشعب" الكردية في سوريا التي تحاربها أنقرة ضمن عمليتها "غصن الزيتون".

المصدر: نوفوستي

قدري يوسف