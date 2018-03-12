البنتاغون ينفي اعتزامه التخلي عن استخدام قاعدة إنجرليك التركية

نفى المتحدث باسم قيادة القوات الأوروبية جوني مايكل صحة ما أوردته صحيفة "وول ستريت جورنال" حول تخلي البنتاغون المحتمل عن استخدام قاعدة إنجرليك التركية واصفا النبأ بـ"تشويه الحقائق".

وكانت "وول ستريت جورنال" أفادت في مقال نشرته الأحد بأن الولايات المتحدة قلصت بصورة ملحوظة عدد عملياتها العسكرية المنطلقة من قاعدة إنجرليك التركية جراء التوتر في العلاقات بين البلدين بسبب دعم واشنطن لـ"وحدات حماية الشعب" الكردية في سوريا التي تحاربها أنقرة ضمن عمليتها "غصن الزيتون".

ووفق الصحيفة، فإن واشنطن نقلت، في يناير الماضي، موقع ترابض فيه الطائرات الهجومية А-10 التي كانت تتمركز في إنجرليك سابقا إلى أفغانستان، مع التقليص التدريجي لعدد عائلات العسكريين الأمريكيين الموجودين في إنجرليك.

وبين مصدر عسكري أمريكي أن مسألة تضييق نطاق استخدام القاعدة الجوية التركية كان موضع البحث لدى القيادة العسكرية الأمريكية منذ فترة، مؤكدا أن الجيش الأمريكي قد يتخلى عن استخدام إنجرليك تماما.

لكن حتى الآن لا تزال المقاتلات الأمريكية F-22 Raptor وF-15 Eagle وطائرات الوقود متمركزة في إنجرليك.

المصدر: وكالات

إينا أسالخانوفا