بريطانيا تتحرك ضد روسيا على خلفية قضية الجاسوس السابق

أعلنت وزيرة الداخلية البريطانية أمبر رود أن الشرطة والأجهزة الأمنية ستحقق في "الضلوع الروسي المحتمل" في وفاة عدد من الأشخاص على الأراضي البريطانية.

وقالت الوزيرة: "أود أن أتأكد من أن المزاعم في هذا الصدد هي مزاعم لا أكثر"، مضيفة أن "الشرطة و"مي 5" (وكالة الاستخبارات) توافقان على المساعدة في هذه الجهود".

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وجاء ذلك في رسالة وجهتها رود إلى رئيس لجنة الشؤون الداخلية في البرلمان، ردا على طلبه إجراء التحقيق في 14 حالة وفاة لا تعتبرها الشرطة مشبوهة، وتحدثت تقارير إعلامية حول أن روسيا على صلة بها.

ويأتي ذلك على خلفية توجيه رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي اتهامات لروسيا بشأن حادثة تسمم الضابط السابق في الاستخبارات العسكرية الروسية والعميل البريطاني سيرغي سكريبال، الذي أدين في روسيا بتهمة الخيانة العظمى واستقر في بريطانيا بعد صفقة تبادل الجواسيس بين موسكو وواشنطن.

وفي سياق متصل توجهت بريطانيا أيضا إلى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وادعت بأنه "من المرجح جدا" أن روسيا متورطة في الهجوم على سكريبال الأسبوع الماضي.

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ووصف المندوب البريطاني لدى المنظمة في لاهاي، بيتر ويلسون الحادثة بأنها "أول هجوم باستخدام مواد مؤثرة على الأعصاب في الأراضي الأوروبية منذ الحرب العالمية الثانية".

وسبق للمدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية أحمد أوزومجو أن دان الهجوم، الذي نقل على اثره سيرغي سكريبال وابنته يوليا إلى المستشفى في حالة حرجة.

وكانت روسيا قد رفضت ما جاء على لسان تيريزا ماي من الاتهامات، وأعلنت الخارجية الروسية أن ذلك يعتبر "حملة إعلامية" ضد موسكو، مبنية على استفزاز.

المصدر: رويترز

أنطون زوييف