موسكو تستدعي السفير البريطاني لديها على خلفية اتهامها بالتورط في تسميم سكريبال

استدعت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، السفير البريطاني لدى موسكو لوري بريستو.

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وجاء في بيان صدر عنها: "تم اليوم استدعاء السفير البريطاني في روسيا".

وكانت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي اتهمت روسيا أمس الاثنين، بالتورط في تسميم العقيد الروسي السابق سيرغي سكريبال، وابنته يوليا، واصفة الحادث بأنه "خطوة عشوائية وغير مسؤولة ضد المملكة المتحدة"، مضيفة أن مادة غاز الأعصاب المستخدمة في الهجوم تم إنتاجها في روسيا. وبهذا الصدد استدعت وزارة الخارجية البريطانية السفير الروسي لدى لندن.

من جهته قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إن موسكو لم تتلق أي طلب من لندن بخصوص المادة الكيميائية المستخدمة في تسميم سكريبال، مؤكدا أن موسكو ستجيب عن طلب لندن حال إرسالها لهذا الطلب وفق قواعد معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية.

المصدر: تاس

أولغا رودكوفسكايا