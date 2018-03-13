لافروف ينفي الاتهامات البريطانية بتسميم سكريبال ويطالب لندن بتوضيحات

ردّ وزير خارجية روسيا سرغي لافروف على مطالبة بريطانيا لموسكو بتوضيحات حول قضية تسميم الضابط السابق سكريبال، فرسم لها خريطة طريق لكيفية مخاطبة روسيا، وأكد براءة بلاده من هذا الحادث.

وقال وزير الخارجية الروسي اليوم الثلاثاء، إن روسيا ليس لها علاقة بتسمم الكولونيل سكريبال في بريطانيا، وكل الاتهامات الموجهة لها في هذا الخصوص هي كلام فارغ وهراء.

وأوضح وزير الخارجية الروسي للصحفيين "لقد أدلينا بالفعل بتصريح مفاده أن كل هذا (التورط الروسي) هراء ... ليس لنا أي علاقة بهذا".

وأضاف لافروف ردا على أسئلة قناة "بي بي سي" البريطانية، قائلا : "نحن مشاركون في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، فضلا عن وطنكم (بريطانيا). لكن بلدكم، لسبب ما، لا يستخدم خبرة أولئك الذين يعرفون ما هي الالتزامات التي أخذتها المملكة المتحدة على عاتقها بموجب هذه الاتفاقية. فإذا تم تنفيذ الإجراءات المتوخاة والمنصوص عنها في الاتفاقية، أؤكد لكم أن روسيا ستفي بالتزاماتها كاملة وستستجيب للطلب المقابل (لندن) في الوقت المخصص للإعداد".

ونبّه وزير الخارجية الروسي صحفي "بي بي سي" لعدم تحوير كلامه وإذاعته منقوصا، رداً على سؤاله، وقال له يمكننا أن نقدم لك هذا الجواب مكتوبا ومسجلا، حتى لا تذهب إلى بلادك وتقول هناك إن لافروف تهرب من الإجابة عن سؤال حول دور روسيا في تسميم سكريبال.

وتم العثور على سكريبال وابنته يوليا يوم 4 مارس في حالة غيبوبة في سالزبوري. وادعت الحكومة البريطانية، أنه تم تسميمهما بغاز أعصاب من صناعة روسية. وأصيب معهما ضابط شرطة بريطاني كان على ما يبدو مكلفا بحمايتهما.

ومنحت بريطانيا حق اللجوء لسكريبال بعد تبادل العملاء بين روسيا والولايات المتحدة في عام 2010، عندما تم إعادة عشرة أشخاص إلى روسيا، بمن فيهم آنا تشابمان.

من جهتها قالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي أمس الاثنين، إنه "من المرجح جدا" أن الدولة الروسية متورطة في تسميم سكريبال الذي كان يعمل لصالح الاستخبارات البريطانية.

وطالبت ماي روسيا بتقديم توضيحات حول هذا الحادث حتى نهاية اليوم الثلاثاء، وإلا فتعهدت باتخاذ "إجراءات أكثر شدة" تجاه روسيا.

ومن المتوقع أن تعقد بريطانيا غدا الأربعاء اجتماعا لمجلس الأمن القومي البريطاني حول "قضية سكريبال" ستعلن ماي بعده قائمة الإجراءات المخطط اتخاذها ضد روسيا.

أما وزارة الخارجية الروسية فقالت المتحدثة باسمها، ماريا زاخاروفا، في تصريحات صحفية مساء أمس الاثنين، إن كلمة ماي تمثل "سيركا في البرلمان البريطاني" و"حملة إعلامية سياسية جديدة مبنية على استفزاز".

المصدر: RT

سعيد طانيوس





