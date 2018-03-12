احتجاجات في لندن ومانشستر على الحملة التركية في عفرين

نظمت في مدينتي لندن ومانشستر البريطانيتين مظاهرات احتجاجية ضد عملية "غصن الزيتون" التي يديرها الجيش التركي وفصائل "الجيش السوري الحر" المتحالفة مع أنقرة في منطقة عفرين شمال سوريا.

وكان مئات المتظاهرين يعتصمون أمس عند قضبان سكك الحديد في محطة كينغز كروس وسط لندن رافعين أعلام "وحدات حماية الشعب" الكردية وهاتفين بشعار: "امنعوا تركيا من استغلال إرهابيي داعش"، ما أسفر عن انقطاع حركة القطارات من وإلى المحطة.

وأصدرت شرطة العاصمة بيانا بخصوص الحادث أكدت فيه أن حركة مرور القطارات في كينغز كروس استؤنفت "بعد أن تعاملت الشرطة بنجاح مع الحادث".

وفي مظاهرة مماثلة بمدينة مانشستر، كان نحو مائة محتج على مدى ثلاث ساعات يمنعون خروج ودخول القطارات في محطة بيكاديلي، تعبيرا عن غضبهم إزاء العملية التركية ضد وحدات حماية الشعب الكردية في عفرين.

المصدر: غارديان + RT

نادر عبد الرؤوف