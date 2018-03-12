نتنياهو: إيران تبني إمبراطورية في الشرق الأوسط بهدف الهيمنة على العالم!

صرّح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في حوار مع قناة تلفزيون"Fox News" بأن إيران تحاول إقامة إمبراطورية في الشرق الأوسط بهدف الهيمنة العالمية.

نتنياهو كشف عن هذا الموقف بشأن إيران على شاشة قناة تلفزيون "Fox News"، وأجاب عن سؤال حول تحديد ثلاث مشكلات هي الأشد خطورة على إسرائيل بالقول: "إيران، إيران وإيران".

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وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي قد قال في وقت سابق إن الحديث مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في واشنطن تمحور حول "إيران وإيران وإيران".

وأعلن نتنياهو أيضا في تصريحه الجديد أن "إيران تحاول بناء إمبراطورية عدوانية"، وأن قيادة الجمهورية الإسلامية "تمارس القمع على شعبها وتحاول السيطرة على القسم المتبقي من الشرق الأوسط بهدف الهيمنة في جميع أرجاء العالم".

ورأى رئيس الوزراء الإسرائيلي في إيران كذلك "راعي الإرهاب الدولي الذي يحاول تطوير سلاح نووي"، مضيفا "اعتقد أن هذا يجب أن يُوقف".

وعبّر نتنياهو عن ارتياحه لقرار الإدارة الأمريكية تشديد موقفها من طهران ومن تنفيذ خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن برنامج إيران النووي.

ومضى رئيس الوزراء الإسرائيلي في سرد موقفه المعروف من إيران قائلا: "إن النظام الإسلامي الراديكالي مقترنا بالصواريخ العابرة للقارات الباليستية، والداعم للجماعات الإرهابية ومالك السلاح النووي، يشكل تهديدا ليس لإسرائيل فقط، بل ولأمريكا ولجميع العالم".

وجهة النظر هذه حيال إيران، تتبناها أيضا، بحسب نتنياهو، جميع الدول العربية تقريبا.

المصدر:نوفوستي

محمد الطاهر