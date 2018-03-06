نتنياهو: بحثت مع ترامب إيران ثم إيران ثم إيران

اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اجتماعه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "ممتازا"، وقال إن الحديث خلالها تمحور حول "إيران وإيران وإيران".

وقال نتنياهو مخاطبا مواطنيه في فيديو نشره على فيسبوك عقب محادثات مع الرئيس الأمريكي في واشنطن أمس: "تباحثنا في عدد كبير من القضايا ذات الأهمية لإسرائيل. وقبل كل شيء إيران وإيران وإيران، لأنها دولة خطر وعدوانية جدا. الحمد لله، تمتلك إسرائيل قوتها الخاصة بها، وصداقة شجاعة مع الولايات المتحدة. وتحدثنا عن سبل إيقاف العدوان الإيراني".

وأضاف نتنياهو أن الاجتماع مع ترامب تناول أيضا "سوريا ولبنان وغزة والفلسطينيين"، كما استعرض "الصداقة الشجاعة" بين البلدين.

ويرى مراقبون، أنه في حين يشاطر نتنياهو ترامب رفضه الحاسم لاتفاق إيران النووي، باعتباره "صفقة خاسرة" لا تزيل خطر ظهور إيران نووية، تحث إسرائيل حليفها الأمريكي على اتخاذ خطوات أكثر شدة لمواجهة التأثير الإيراني في سوريا.

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وأعرب نتنياهو عن شكره لترامب على قرار الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأمريكية إليها.

من جانبه، لم يستبعد ترامب حضوره شخصيا مراسم افتتاح السفارة المقررة في 14 مايو المقبل الذي يصادف الذكرى الـ70 لقيام دولة إسرائيل.

المصدر: وكالات

متري سعيد