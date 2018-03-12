تحطم طائرة ركاب بنغلادشية في نيبال بالقرب من مطار كاتماندو الدولي

تحطمت طائرة مدنية بنغلادشية اليوم الاثنين، تابعة لشركة US-Bangla الخاصة بالقرب من مطار كاتماندو الدولي حسب معلومات صحيفة Kathmandu Post النيبالية.

وقالت الصحيفة إن الطائرة لم تهبط على مدرج هبوط، وسقطت على معلب لكرة القدم شرق المطار ما أدى إلى اشتعال النار في الطائرة.

وأشارت السلطات المحلية إلى 67 شخصا كانوا على متن الطائرة، وأنه تم نقل 17 راكبا إلى المستشفيات لتلقي العلاج.

Sad. Plane crash at TIA. pic.twitter.com/AsuDDV6WpR — Bishnu Sapkota (@Bishnusapkota) March 12, 2018

BREAKING First picture from crash site, the turboprop aircraft appears to be a Bombardier Dash-8 Q400. Updates: https://t.co/rPgfBUWBAupic.twitter.com/0FeVLSgisY — AIRLIVE (@airlivenet) March 12, 2018

Meanwhile in airport. Must be a plane. ☹️ pic.twitter.com/zD0J4DBxwE — Rushu (@roohsaa) March 12, 2018

#BREAKING: US-Bangla aircraft, Bombardier Dash Q-400, crash-lands at Nepal's International airport and conditions of people aboard unknown now pic.twitter.com/LjPL4nDzHv — China Xinhua News (@XHNews) March 12, 2018

المصدر: وكالات

لينا غيمون