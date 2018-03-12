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تحطم طائرة ركاب بنغلادشية في نيبال بالقرب من مطار كاتماندو الدولي

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تحطمت طائرة مدنية بنغلادشية اليوم الاثنين، تابعة لشركة US-Bangla الخاصة بالقرب من مطار كاتماندو الدولي حسب معلومات صحيفة Kathmandu Post النيبالية.

وقالت الصحيفة إن الطائرة لم تهبط على مدرج هبوط، وسقطت على معلب لكرة القدم شرق المطار ما أدى إلى اشتعال النار في الطائرة.

وأشارت السلطات المحلية إلى 67 شخصا كانوا على متن الطائرة، وأنه تم نقل 17 راكبا إلى المستشفيات لتلقي العلاج.

المصدر: وكالات

لينا غيمون

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