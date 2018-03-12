مقتل شخصين على الأقل جراء سقوط مروحية في نهر بنيويورك

لقي شخصان على الأقل مصرعهما جراء سقوط طائرة هليكوبتر في نهر بمدينة نيويورك الأمريكية، يوم الأحد.

وقالت مصادر في الشرطة الأمريكية، إن غطاسين من إدارات الطوارئ يعملون في موقع الطائرة التي غمرتها المياه جزئيا، مضيفة أن 6 أشخاص كانوا على متن الطائرة، وتم نقل 3 منهم إلى المستشفى، وهم في حالة حرجة.

وذكر المتحدث باسم رئيس بلدية نيويورك إيريك فيليبس، في تغريدة على تويتر "هناك واحد على الأقل من الناجين وسقط قتيلان على الأقل. يواصل الغطاسون عملهم في المياه".

Update: According to New York City Mayor Bill de Blasio's spokesperson @EricFPhillips, at least two people are dead after a helicopter crashed into the East River. https://t.co/29Nfrg3EQv — Twitter Moments (@TwitterMoments) March 12, 2018

كما أفادت إدارة الطيران الاتحادية بأن الطائرة من طراز (يوروكوبتر أيه.إس350) وسقطت قرب الطرف الشمالي لجزيرة روزفلت في حوالي الساعة السابعة مساء بالتوقيت المحلي.

المصدر: رويترز

نادر همامي