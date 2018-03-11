اليونان.. متظاهرون يطالبون تركيا بإطلاق سراح جنديين محتجزين

تظاهر نحو خمسة آلاف يوناني، اليوم الأحد، في مدينة أورستيادا الحدودية، لمطالبة الحكومة التركية بالإفراج الفوري عن جنديين يونانيين محتجزين في تركيا منذ 10 أيام.

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وكانت دورية تركية ألقت القبض على الجنديين، وهما ملازم ورقيب، في الأول من الشهر الجاري بعد اجتيازهما الحدود مع تركيا.

وذكر التلفزيون اليوناني أن فاسيليس مافريديس، عمدة مدينة أورستيادا، قال: "لا يمكن أن تحتجز دولة تابعة لحلف شمال الأطلسي (الناتو) جنود دولة أخرى في الحلف كرهائن".

وكانت محكمة تركية أمرت في الأسبوع الماضي، بحبس الجنديين احتياطيا للاشتباه في محاولة التجسس العسكري والتسلل إلى منطقة عسكرية محظورة، وفي المقابل، رد الجيش اليوناني بأن الجنديين "ضلا طريقهما".

يذكر أن العلاقات بين الجارتين الشريكتين في حلف الناتو متوترة، وتطالب حكومة أنقرة بتسلم 8 جنود أتراك فروا إلى اليونان على متن مروحية في أعقاب محاولة الانقلاب العسكري الفاشلة في منتصف يوليو 2016.

المصدر: د ب أ

ياسين بوتيتي