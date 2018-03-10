القبارصة الأتراك "يهددون" بالبدء باستكشاف الغاز ما لم يتراجع الجانب اليوناني

قال وزير خارجية جمهورية شمال قبرص المعلنة من جانب واحد قدرت أوزرصاي،السبت، إنهم سيطلقون عمليات لاستكشاف النفط والغاز حول قبرص إذا ما استمر القبارصة اليونانيون في خططهم.

وأضاف قدرت أوزرصاي "إما أننا سنفعل هذا معا، بالنقاش والاتفاق والتحرك سوياً، أو أن الأمور ستتوقف، أو نحن القبارصة الأتراك أيضا سنبدأ عمليات للاستشكاف والحفر".

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وتوعدت تركيا بمنع ما تعتبره تحركا أحادي الجانب للقبارصة اليونانيين، لكن قبرص العضو بالاتحاد الأوروبي لم تظهر أي علامات على التراجع.

وحثت المفوضية الأوروبية تركيا على تفادي التهديدات والامتناع عن أعمال قد تلحق ضررا بالعلاقات مع الاتحاد الأوروبي.

وفي مقابلة مع "رويترز" الجمعة، سئل أوزرصاي عن احتمالات تصاعد النزاع، فقال إن الدبلوماسية ستكون الأداة الأولى، مضيفا أن بلاده تسعى لتهدئة الأجواء وليس لتصعيدها.

من المهم الإشارة إلى أن القبارصة اليونانيين، الذين يديرون حكومة قبرص المعترف بها دوليا، مَنحوا رخصا لشركات متعددة الجنسيات لاستشكاف النفط والغاز في بضع مناطق بحرية، لكن شركة "إيني" الإيطالية تخلت عن محاولة للتنقيب الشهر الماضي بسبب وجود سفن حربية تركية.

هذا ومن المنتظر أن تبدأ وحدة تابعة لـ"إكسون موبيل" محاولة للاستكشاف هذا العام

المصدر: رويترز

ياسين بوتيتي